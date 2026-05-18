Ring macht 2K jetzt zum neuen Standard

Die Marke Ring erweitert ihr Sortiment um zwei neue Outdoor-Sicherheitskameras mit Retinal-2K-Auflösung.

Ring hat die zweite Generation der Spotlight Kamera und der Flutlichtkamera vorgestellt. Nach Unternehmensangaben soll die höhere Retinal-2K-Videoauflösung künftig den neuen Einstiegsstandard im gesamten Kamera-Portfolio bilden. Beide Modelle richten sich an Nutzer, die Außenbereiche wie Einfahrten, Gärten oder Garagen überwachen möchten.

Die neue Spotlight Kamera nutzt laut Ring ein Dual-Kammer-Batteriedesign für ein flexibleres Energiemanagement. Zudem unterstützt das Modell den Schnellwechsel-Akkupack Ultra. Ein integrierter 550-Lumen-Scheinwerfer soll die Sichtbarkeit bei Dunkelheit verbessern.

Neue Ring-Kameras mit höherer Auflösung und stärkerer Beleuchtung

Die Flutlichtkamera der zweiten Generation kombiniert die neue Videoauflösung mit einer 2000-Lumen-Beleuchtung. Laut Unternehmensangaben soll dadurch eine großflächige Überwachung im Außenbereich möglich sein. Gleichzeitig hebt Ring hervor, dass das Upgrade von 1080p auf Retinal 2K für eine höhere Bildschärfe bei Tag und Nacht sorgen soll.

Preise und Verfügbarkeit:

Ich finde interessant, dass Ring die höhere 2K-Auflösung nun auch bei günstigeren Einstiegsmodellen stärker in den Vordergrund stellt. Gerade bei Außenkameras dürfte die bessere Detaildarstellung für viele Käufer ein wichtiges Argument sein.

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