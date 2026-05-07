Sky startet neuen Mega-Deal: Alles von Sky, Netflix und Paramount+ zum Kampfpreis

Das Unternehmen Sky startete eine neue befristete Rabattaktion für sein größtes Komplettpaket inklusive allen Sky-Inhalten, Netflix und Paramount+.

Das Angebot umfasst „alles von Sky“, also Sky Stream, Sky Entertainment Plus, Sky Cinema und Sky Sport sowie Zugang zu Netflix und Paramount+. Laut Unternehmensangaben liegt der Preis in den ersten 12 Monaten bei nur 29,99 Euro monatlich statt regulär 75 Euro. PAYBACK-Kunden können zudem Punkte für den Abschluss sammeln.

Das vergünstigte Komplettpaket richtet sich an Neukunden und kommt mit einer Mindestvertragslaufzeit von 12 Monaten daher. Nach Ablauf der Mindestlaufzeit verlängert sich das Abonnement automatisch (Obacht, wird dann teurer) und ist monatlich kündbar. Nach aktuellem Stand soll die Aktion bis zum 19. Mai verfügbar sein.

Voraussetzung für die Nutzung ist unter anderem eine Internetverbindung sowie eine Sky Stream Box oder ein Sky Q Receiver. Die Inhalte können mit dem Abo in HD-Qualität auf einem Gerät gestreamt werden. Upgrades auf werbefreie Varianten und weitere Optionen sind (bereits in der Bestellstrecke) gegen Aufpreis möglich.

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