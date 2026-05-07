Schnäppchen

Sky startet neuen Mega-Deal: Alles von Sky, Netflix und Paramount+ zum Kampfpreis

Autor-Bild
Von
Google News
|
Sky Logo Header

Das Unternehmen Sky startete eine neue befristete Rabattaktion für sein größtes Komplettpaket inklusive allen Sky-Inhalten, Netflix und Paramount+.

Das Angebot umfasst „alles von Sky“, also Sky Stream, Sky Entertainment Plus, Sky Cinema und Sky Sport sowie Zugang zu Netflix und Paramount+. Laut Unternehmensangaben liegt der Preis in den ersten 12 Monaten bei nur 29,99 Euro monatlich statt regulär 75 Euro. PAYBACK-Kunden können zudem Punkte für den Abschluss sammeln.

Das vergünstigte Komplettpaket richtet sich an Neukunden und kommt mit einer Mindestvertragslaufzeit von 12 Monaten daher. Nach Ablauf der Mindestlaufzeit verlängert sich das Abonnement automatisch (Obacht, wird dann teurer) und ist monatlich kündbar. Nach aktuellem Stand soll die Aktion bis zum 19. Mai verfügbar sein.

Voraussetzung für die Nutzung ist unter anderem eine Internetverbindung sowie eine Sky Stream Box oder ein Sky Q Receiver. Die Inhalte können mit dem Abo in HD-Qualität auf einem Gerät gestreamt werden. Upgrades auf werbefreie Varianten und weitere Optionen sind (bereits in der Bestellstrecke) gegen Aufpreis möglich.

Zum Sky-Angebot →

Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.



Fehler meldenKommentare
Sämtliche Kommentare dieses Beitrags werden moderiert. Bitte beachte unsere Netiquette.

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / Schnäppchen / Sky startet neuen Mega-Deal: Alles von Sky, Netflix und Paramount+ zum Kampfpreis
Weitere Neuigkeiten
Xbox ist zurück: Microsoft setzt auf ein neues Image
in Gaming
Hitman kehrt bald zurück: IOI spricht über Agent 47
in Gaming
Dhl Scania 04
DHL setzt erstmals KI zur Paketerkennung im Versand ein
in Dienste
Amazon Alexa Plus Logo
Amazon Alexa+ startet offiziell in Deutschland
in Dienste
Summer Game Fest 2026: Das Gaming-Event hat ein Datum
in Events
5g Stadt Frankfurt Antenne
Mobilfunk-Enttäuschung: Nutzer bekommen oft nur ein Drittel der versprochenen Leistung
in Provider
Home Assistant erweitert RF- und ESPHome-Unterstützung massiv
in Smart Home
GTA 6: Der Chef zockt das Spiel nicht selbst
in Gaming
Blink bringt 2K-Türklingeln zum Kampfpreis
in Smart Home
Android 17: Google erteilt „Liquid Glass“-Design eine Absage
in Firmware und Updates