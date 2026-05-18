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WhatsApp bekommt geheime KI-Chats

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Meta führt auf WhatsApp und in der Meta AI-App neue Inkognito-Chats mit KI-Unterstützung ein.

Meta hat neue Inkognito-Chats mit Meta AI angekündigt, die in den kommenden Monaten weltweit auf WhatsApp sowie in der Meta AI-App verfügbar werden sollen. Die Funktion basiert auf der Technologie Private Processing (PDF), die dafür sorgen soll, dass Inhalte privater KI-Unterhaltungen nicht eingesehen werden können.

Nach Angaben von Meta starten Nutzer mit der neuen Funktion eine temporäre Unterhaltung, deren Inhalte in einer gesicherten Umgebung verarbeitet werden. Die Chats sollen standardmäßig nicht gespeichert werden und Nachrichten verschwinden automatisch nach der Nutzung.

WhatsApp erweitert KI-Chats um zusätzliche Datenschutzfunktionen

Meta beschreibt Private Processing als Weiterentwicklung der Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, die WhatsApp bereits seit mehreren Jahren für klassische Chats verwendet. Laut dem Unternehmen sollen dadurch auch KI-Unterhaltungen geschützt werden, sodass selbst Meta keinen Zugriff auf die Inhalte erhalten kann.

Geplante Funktionen im Überblick:

  • Temporäre KI-Unterhaltungen ohne Speicherung
  • Automatisch verschwindende Nachrichten
  • Private Verarbeitung der Inhalte
  • Geplante Nebenchats mit zusätzlichem Kontext

In den kommenden Monaten sollen außerdem sogenannte Nebenchats eingeführt werden. Diese Funktion soll laut Meta zusätzliche KI-Unterstützung innerhalb bestehender Unterhaltungen ermöglichen, ohne den eigentlichen Chatverlauf zu unterbrechen.

Ich halte die angekündigten Datenschutzfunktionen für einen wichtigen Schritt, da KI-Dienste im Alltag vieler Nutzer immer häufiger zum Einsatz kommen. Ob man Meta in diesem Bereich vertrauen möchte, muss jedoch jeder für sich selbst entscheiden.

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11. Mai 2026 | Jetzt lesen →

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