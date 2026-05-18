Ein „neuer“ Name: Die Xbox heißt jetzt XBOX

Die neue Xbox-Chefin Asha Sharma wollte von ihren Followern die Tage wissen, ob sie „Xbox“ oder „XBOX“ als Schreibweise bevorzugen und die Antwort war klar, die Nutzer wollten die Großbuchstaben. Und so hat man den Namen direkt geändert.

Bei Microsoft ist die Xbox jetzt also die XBOX, aber da könnte man aktuell auch den alten Spruch „Raider heißt jetzt Twix, sonst ändert sich nix“ anwenden. Man merkt jedoch, dass die neue Chefin das angestaubte Image der Xbox loswerden möchte.