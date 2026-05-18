Gaming

Ein „neuer“ Name: Die Xbox heißt jetzt XBOX

Autor-Bild
Von
Google News
| 2 Kommentare

Die neue Xbox-Chefin Asha Sharma wollte von ihren Followern die Tage wissen, ob sie „Xbox“ oder „XBOX“ als Schreibweise bevorzugen und die Antwort war klar, die Nutzer wollten die Großbuchstaben. Und so hat man den Namen direkt geändert.

Bei Microsoft ist die Xbox jetzt also die XBOX, aber da könnte man aktuell auch den alten Spruch „Raider heißt jetzt Twix, sonst ändert sich nix“ anwenden. Man merkt jedoch, dass die neue Chefin das angestaubte Image der Xbox loswerden möchte.

Neuer Xbox-Controller überrascht mit zwei Änderungen

Microsoft scheint einen neuen Schwung an Controllern für die Xbox geplant zu haben, die wir entweder noch mit dieser Generation…

15. Mai 2026 | Jetzt lesen →

Fehler melden2 Kommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

  1. Philipp 🔆
    sagt am

    Ich hatte gedacht das wäre schon immer die offizielle Schreibweise oder wäre es zumindest früher mal gewesen.

    Antworten
  2. Peter 🪴
    sagt am

    BOAH, DAS VERÄNDERT ALLES! ;)

    Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / News / Gaming / Ein „neuer“ Name: Die Xbox heißt jetzt XBOX
Weitere Neuigkeiten
iOS 27: Apple schickt Siri in die Beta-Phase
in Firmware und Updates
Gta 6 Jason Duval
GTA 6 kommt sicher 2026, war aber deutlich früher geplant
in Gaming
Owlet Dream Sock im Test: Eine smarte Socke für das Baby
in Testberichte
Fallout: Amazon überrascht Fans bei Staffel 3
in News
Uncharted Naughty Dog Header
Mein Tipp der Woche: Die „wahre“ Geschichte von Uncharted 4
in Kommentar
Ps5 Pro Playstation Detail Header
backFlip 20/2026: PlayStation 6: Sony äußert sich zu Preis und Datum
in backFlip
Neue Regeln für Reparatur und Gewährleistung geplant
in Marktgeschehen
Computer Online Internet Pc
Deutschland im Cyberkrieg: Versicherer warnen vor massiven Sicherheitslücken
in Gesellschaft
EZVIZ bringt 4K-Kamera mit 360-Grad-Rundumsicht auf den Markt
in Smart Home
Doctor Arzt
KI in Arztpraxen? Bundesregierung plant klare Regeln
in Gesellschaft