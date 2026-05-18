Wearables

Das Fitness-Band von Garmin könnte zwei Nachteile mitbringen

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Garmin plant ebenfalls eine Alternative für Whoop, sprich ein Fitness-Band ohne ein Display. Vor ein paar Wochen haben wir erfahren, dass es Garmin Cirqa Smart Band heißt und ein erster Händler liefert nicht nur ein Bild, sondern auch einen Preis.

Demnach erwartet uns hier ein neuer Tracker für über 430 Euro, den es zum Start für knapp 390 Euro (vermutlich 399 Euro UVP) im Angebot gibt. Das wäre schon sehr teuer für so ein simples Band, es könnte also auch noch ein Platzhalter sein.

Sollte das Bild aber tatsächlich echt sein und von Garmin stammen, dann gäbe es für mich noch einen großen Kritikpunkt, denn man kann das Logo klar und deutlich in sehr auffälliger Schrift lesen. Genau das will man bei solchen Bändern ja nicht.

Sie sollen klein, schmal und zurückhaltend sein, anders als normale Fitness-Tracker und Uhren. So ein Preis und so ein Logo könnte viele abschrecken, da wäre mir dann doch ein dezentes Whoop oder das neue Google Fitbit Air deutlich lieber.

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Bei mir kam heute das Google Fitbit Air an und ich werde euch bald einen genauen Test mit meinem Fazit…

13. Mai 2026 | Jetzt lesen →

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