GTA 6 kommt sicher 2026, war aber deutlich früher geplant

Während diese Woche alle mit Spannung auf Rockstar Games schauen und hoffen, dass es neues Material zu GTA 6 vor den Geschäftszahlen des Mutterkonzerns Take-Two am 21. Mai gibt, hat sich deren CEO wieder in einem Interview gestellt.

Gegenüber David Senra betonte Strauss Zelnick, dass der 19. November sicher sei und das Spiel derzeit „etwa 18 Monate“ hinter dem einst geplanten Release liegt.

GTA 6 wurde 2023 direkt für 2025 angekündigt, war aber einst für Ende 2024 vorgesehen, was man wohl Ende 2023 für utopisch hielt. Gerüchte sprechen davon, dass zu diesem Zeitpunkt eigentlich auch 2025 schon sehr unrealistisch war.

GTA sei die wertvollste Entertainment-Marke

Grand Theft Auto selbst sei für Strauss Zelnick übrigens die wertvollste Marke im Entertainment bei Spielen, wobei es jetzt nicht ganz klar ist, wenn man es mit einem Mario Kart oder Call of Duty vergleicht, da und konkrete Zahlen dazu fehlen.

Man selbst spricht auch nur von „sehr viel“, wenn es um den gesamten Umsatz bei GTA 5 geht. Der jüngste Leak zeigte jedenfalls, dass GTA Online noch heute eine Cashcow ist. Nach dem Start von GTA 6 im Herbst dürfte der Fokus also sicher sehr schnell darauf rücken, denn damit lässt sich dauerhaft viel Geld verdienen.