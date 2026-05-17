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Fallout: Amazon überrascht Fans bei Staffel 3

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Amazon plant also eine dritte Staffel von Fallout, der exklusiven Serie für Prime Video. Details stehen noch aus, wir haben bisher keine Teaser und kein Datum, aber es gab diese Woche eine andere Überraschung in Form einer neuen Besetzung.

Aaron Paul stößt in Staffel 3 von Fallout mit dazu, so Amazon, wollte allerdings noch nicht verraten, welchen Charakter er spielen wird. Da das Marketing somit jedoch angelaufen ist, rechne ich bald mit weiteren Details rund um die Fallout-Serie.

Fallout basiert auf einem gleichnamigen Spiel von Bethesda und ist exklusiv bei Amazon Prime Video zu sehen. Ich kenne zwar die Spiele nicht, aber ich mag die Serie und habe sie hier schon empfohlen. Mal schauen, wann Staffel 3 kommt.

Info

Amazon Prime bietet vollen Zugriff auf die Inhalte von Prime Video und kann über eine kostenlose Probemitgliedschaft 30 Tage getestet werden.

Die Ringe der Macht: Amazon nennt Datum für Staffel 3

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12. Mai 2026 | Jetzt lesen →

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