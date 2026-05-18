iOS 27: Apple schickt Siri in die Beta-Phase

Apple startete die Apple Intelligence als Beta und nutzte dieses Label auch eine ganze Weile, bevor man sich irgendwann dazu entschied, dass man „fertig“ ist. Mit iOS 27 kommt die lang ersehnte Neuauflage von Siri und das Spiel startet neu.

Laut Mark Gurman von Bloomberg werden wir bei Siri 2.0 ein Beta-Label in iOS 27 sehen, unklar ist jedoch, wie lange diese Phase geplant ist. Es wäre denkbar, dass Apple die neue Version von Siri eine Weile testet, vielleicht sogar bis Anfang 2027.

Mit iOS 27 wird Siri dann auch eine eigene Chat-App bekommen, das ist bereits bekannt, der Fokus soll aber noch mehr auf Privatsphäre liegen. Nutzer können die Chats bis zu 30 Tage, ein Jahr oder für immer speichern, das lässt sich einstellen.

Wer zum Beispiel die 30 Tage wählt, dessen Chat-Historie wird einmal im Monat gelöscht. Die Quelle sagt aber nicht, ob sich das auf die Qualität der Antworten in Siri auswirken wird, denn Chatbots sind in der Regel „schlauer“, wenn sich euch besser kennen. Löscht man persönliche Daten, sind Antworten weniger konkret.

Die WWDC 2026 startet am 8. Juni und wird das letzte Event von Tim Cook als CEO von Apple, dort werden wir iOS 27, iPadOS 27 und weitere Updates live sehen.