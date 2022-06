Apple iPhone 14 soll eine deutlich bessere Frontkamera haben

Apple wird dem iPhone 14 Pro wohl eine neue Front spendieren, doch es gibt nicht nur eine optische Neuerung, sondern auch unter der Haube tut sich was. Laut Ming-Chi Kuo werden wir mit der neuen Generation eine neue Frontkamera sehen.

Die kommt mit einer 6P-Linse und Autofokus daher und soll für deutlich bessere Selfies und Videos sorgen. Das ist übrigens auch ein Grund, warum die Kamera noch nicht unter das Display wandert, denn so eine Qualität gibt es da noch nicht.

Apple dürfte den Fokus in diesem Jahr also noch mehr auf die Kamera bei der Keynote im (vermutlich) September legen, denn beim Pro-Modell steht auch eine neue Hauptkamera mit 48 MP an. Die neue Frontkamera soll das größte Update seit Jahren sein und sie ist wohl für das iPhone 14 und das iPhone 14 Pro gedacht.

Analysis: winners of iPhone 14 front camera's upgrade to AF (auto focus) / 分析:iPhone 14前置攝像頭升級為AF (自動對焦) 的贏家 @mingchikuo https://t.co/USPnSfWFDO — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) June 13, 2022

