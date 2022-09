Apple iPhone 15 soll Dynamic Island, aber keine 120 Hz erhalten

Mit dem Apple iPhone 14 Pro trennt sich Apple von der Notch und setzt auf eine Aussparung im oberen Bereich des Displays. Diesen Weg kennt man so bereits von Huawei und anderen Marken, doch Apple hat sich da noch etwas ausgedacht.

Man hat die Software so angepasst, dass die Pille und das Loch zu einem Feature werden, dem Dynamic Island. Das neue iPhone zeigt also einige Inhalte rund um das Loch an, allerdings nur beim Pro-Modell, das iPhone 14 hat noch eine Notch.

iPhone 15: Kein 120 Hz trotz 999 Euro UVP

Diese soll laut Ross Young ab 2023 beim iPhone 15 ebenfalls verschwinden, aber es gibt weiterhin kein ProMotion (120 Hz). Das ist für diese Preisklasse so langsam echt hart, immerhin startet das normale iPhone jetzt bei 999 Euro und da sollte das Standard sein. Und wenn es keine 120 Hz sind, dann gibt es auch noch 90 Hz.

Das mit der „dynamischen Insel“ kommt jedenfalls nicht überraschend, immerhin dürfte die Entwicklung viel Zeit und Geld gekostet haben, diese Lösung wird uns jetzt also eine Weile bei den iPhones begleiten, sicher auch bei den Pro-Modellen.

Wobei beim iPhone 15 Pro erstmals Face ID unter das Display wandern könnte.

