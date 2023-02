Apple iPhone 15 (Pro): Das richtige USB-Kabel wird entscheidend sein

Wir haben vor ein paar Wochen das Gerücht gehört, dass Apple zwar zu USB C in den neuen iPhones wechselt und sich von Lightning trennt, allerdings wird man in Zukunft weiterhin das Zubehör dafür MFi-zertifizieren (also: Made for iPhone).

Das behauptet jetzt eine weitere Quelle und angeblich wird schon fleißig Zubehör von Drittanbietern für den Launch im Herbst produziert. Doch was passiert, wenn man kein USB C-Kabel von Apple oder von einem zertifizierten Partner nutzt?

Dann wird es laut Quelle wohl Einschränkungen bei der Datengeschwindigkeit und bei der Ladegeschwindigkeit geben. Es ist aber unklar, wie das genau aussieht, da das iPhone 15 (nicht Pro) wohl noch USB 2.0 nutzt und sowieso langsam ist und es ist auch unklar, ob wir endlich einen schnelleren Ladestandard im iPhone sehen.

Es deutet sich aber an, dass man mit Einschränkungen leben muss und wer das volle Potenzial nutzen möchte, der muss Zubehör kaufen, an dem Apple vorher ein paar Dollar mit der Zertifizierung verdient hat. Nicht gerade umweltfreundlich.

Video: Aktuelle Apple-News im Überblick

Das Apple iPhone mit Face ID unter dem Display Apple hat sich von der Notch getrennt, doch das Ziel ist, dass irgendwann nichts mehr auf dem Display zu sehen ist. Aktuell ist das ein sehr breites Loch, denn Apple bietet neben der Frontkamera auch die Technik für Face ID…28. Februar 2023 JETZT LESEN →

-->