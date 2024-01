Apple iPhone 16: Sie sieht das neue Pro-Modell aus

Apple hat mit dem iPhone 15 Pro das Design nicht grundlegend verändert, es aber doch ein bisschen angepasst. Das iPhone wurde wieder etwas weicher und runder und dank Titan auch eine Ecke leichter. Doch wie sieht es in diesem Jahr aus?

iPhone 16 Pro: Gleiche Front, aber größer

Da tut sich nicht wirklich viel und bei MacRumors hat man die ersten Prototypen des iPhone 16 Pro und iPhone 16 Pro Max gesehen. Die Mockups in diesem Beitrag sollen das neue iPhone zeigen, wobei die größte Änderung nicht direkt auffällt:

Das Apple iPhone 16 Pro wird aber mit 6,3 Zoll statt 6,1 Zoll auf den Markt kommen und das Apple iPhone 16 Pro Max wird wohl 6,9 Zoll statt 6,7 Zoll haben. Doch die Dynamic Island bleibt uns ein weiteres Jahr erhalten und verschwindet erst 2025.

iPhone 16 Pro: Neuer Knopf an der Seite

Ein Blick auf die linke Seite der neuen Pro-Modelle ist sehr unspektakulär, denn es gibt die bekannten Knöpfe und vermutlich weiterhin keine „Solid State“-Buttons:

Es stand mal im Raum, dass physische Knöpfe beim iPhone 15 Pro verschwinden, aber diesen Plan hat Apple wohl eingestellt. Gut möglich, dass man diesen Schritt irgendwann doch geht, derzeit deutet es sich aber noch nicht für dieses Jahr an.

Spannend ist dann aber der Blick auf die rechte Seite, denn unter dem bekannten Power-Button findet man einen neuen Knopf. Dieser macht derzeit als „Capture Button“ die Runde und es steht im Raum, dass er speziell für Videos gedacht ist:

Apple hat also das Design im letzten Jahr angepasst, was in der Regel bedeutet, dass man es 2024 und 2025 erneut nutzt, nur eben mit kleinen Anpassungen. In diesem Jahr gibt es einen neuen Knopf und 2025 vermutlich ein Loch statt der Dynamic Island auf der Front. Und 2026 dürfte dann ein neues Design anstehen.

Gerüchte rund um das Design sind übrigens durchaus üblich im Januar und rund um die CES, denn da müssen die Entscheidungen für das finale Produkt getroffen werden, damit die große Massenproduktion rechtzeitig im Sommer anlaufen kann.

