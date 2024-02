Apple nennt erstmals offizielle Zahlen zu iOS 17

Wer die Tech-Blogs schon länger verfolgt, der kann sich sicher noch an die Zeiten erinnern, in denen wir fast monatlich offizielle Zahlen der Verteilung von Apple und Google bekamen. So konnte man beobachten, wie gut neue Updates ankamen.

Doch die Nutzer lassen sich für ein Update immer mehr Zeit und sie nutzen alte Smartphones, die nicht mehr aktualisiert werden, immer länger. Daher gibt es die Zahlen von Apple und Google nur noch selten, was ich eigentlich schade finde.

Apple nennt Zahlen zur iOS 17-Verteilung

Diese Woche hat sich Apple mal wieder offiziell gemeldet und verraten, dass nur 66 Prozent mit iOS 17 unterwegs sind. Das war schon besser, selbst bei iOS 16. Und daher gibt es noch eine Zahl: 76 Prozent. Aber nur bei Geräten, die in den letzten vier Jahren veröffentlicht wurden. Beim iPad sieht die Sache etwas schlimmer aus.

Nur 53 Prozent sind mit iPadOS 17 unterwegs und wenn man sich nur die iPads der letzten vier Jahre anschaut, sind es auch nur 61 Prozent. Das sind immer noch sehr gute Zahlen, von denen Google mit Android nur träumen kann, aber die Verteilung hat sich in den letzten Jahren geändert, diese Information ist wichtig für Entwickler.

Apple gibt übrigens an, dass beim Rest die meisten mit iOS 16 unterwegs sind, vor allem bei den Geräten der letzten vier Jahre nutzen nur 4 Prozent eine noch ältere Version. Nur beim iPad sind die Nutzer nicht so begeistert von Updates, denn da sind aktuell noch 18 Prozent mit iPadOS 15 oder älter auf ihrem Gerät unterwegs.

Mich würde ja mal die Verteilung bei macOS interessieren, da wechsel selbst ich extrem langsam (weil ich es beruflich brauche), aber da gibt es leider keine Zahlen.

