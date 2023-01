Apple iPhone 16 Pro: Face ID könnte unter das Display wandern

Mit dem iPhone 15 werden wohl auch die normalen Modelle die Dynamic Island erhalten, was die Pro-Modelle in diesem Jahr optisch nicht mehr abhebt. Doch das ist dann laut The Elec wieder für 2024 geplant, denn es steht ein großer Schritt an.

Face ID soll unter das Display wandern

Touch ID unter dem Display werden wir vermutlich nie sehen, dafür soll aber das iPhone 16 Pro mit Face ID unter dem Display daher kommen. Wir haben schon oft gehört, dass Apple diesen Schritt gerne gehen würde und das beim iPhone testet.

Meine Vermutung ist aber, dass die Idee der Dynamic Island nicht komplett beim iPhone 16 Pro verschwindet, sondern einfach nur mehr Fläche für Inhalte genutzt wird. Eine Kamera unter dem Display scheint bei Apple aber nicht geplant zu sein.

Schaut man sich die aktuellen Lösungen an, dann kann ich das verstehen, aber ich vermute mal, dass das dann der nächste Schritt ist und das iPhone irgendwann gar keine Aussparung mehr auf der Frontseite haben wird. In der Android-Welt gibt es das schon, aber mir ist eine gute Frontkamera lieber, da ist ein kleines Loch okay.

PS: Dieser Schritt stand schon für 2022 im Raum und auch für 2023 war das mal angedacht. Das heißt nicht, dass diese Gerüchte nicht stimmen, aber Pläne sind bei solchen Neuerungen flexibel. Apple könnte das auch 2024 noch vorher streichen.

Video: Aktuelle Apple-Gerüchte im Überblick

