Apple iPhone Fold: Es gibt neue Details zum Display

Apple wird beim ersten iPhone Fold exklusiv auf Displays von Samsung Display zurückgreifen, so „Business Korea“. Es handelt sich natürlich um OLED-Panels, die genauen Details dazu stehen aber noch aus. Konkurrenten wie BOE oder LG sind zwar mittlerweile auch bereit für diesen Schritt, aber Samsung ist oft etwas besser.

Ein Grund, der für Apple beim faltbaren iPhone entscheidend war, so die Quelle, ist eine möglichst geringe Einkerbung (an der Stelle, an der das Display gefaltet wird). Die Quelle lässt offen, ob beide Displays (es wird auch ein Außendisplay geben) von Samsung kommen. Dafür liefert „Digital Chat Station“ ein Detail zur Innenseite.

Apple setzt hier angeblich, wie Samsung beim Galaxy Z Fold, auf eine Kamera unter dem Display. Die Technik für Face ID ist da aber nicht verbaut, wir haben schon vor ein paar Wochen erfahren, dass sie noch nicht gut genug ist. Beim Apple iPhone Fold steht daher Touch ID (also ein Fingerabdrucksensor) auf der Seite im Raum.

