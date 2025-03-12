Apple will Face ID unter das Display bringen

Apple möchte Face ID langfristig unter das Display bringen, das hören wir nicht zum ersten Mal und es stand sogar mal für das iPhone 17 Pro in diesem Jahr im Raum. Doch mittlerweile ist auch klar, dass Apple noch nicht bereit für diesen Schritt ist.

Die Dynamic Island bleibt uns also noch eine Weile erhalten und wird nicht durch ein Loch für die Frontkamera, wie wir es bei anderen Smartphones kennen, ersetzt.

Prototyp mit Face ID unter dem Display

Laut „Digital Chat Station“, einer bekannten Quelle aus China, arbeitet Apple jedoch aktiv daran und testet die neue Technologie derzeit in einem faltbaren iPad. Das faltbare iPhone wird diesen Schritt noch nicht gehen, da gibt es wohl nur Touch ID.

Doch das faltbare iPad, falls es überhaupt grünes Licht bekommt, ist noch Jahre entfernt. Und die Quelle gibt an, dass nicht alle Prototypen damit ausgestattet sind, selbst wenn ein solches Fold-Modell kommt, so könnte hier Face ID fehlen.

Ich bin gespannt, wann wir diesen Schritt sehen. Die Dynamic Island stört mich zwar nicht, aber aus technischer Sicht finde ich diese Entwicklung sehr spannend.

Es gibt bereits erste Hersteller, welche die Frontkamera unter das Display gebracht haben, die Qualität ist dort aber sehr bescheiden. Sowas darf bei Face ID nicht der Fall sein, die Technik muss sitzen und sicher sein. Mal schauen, wann wir das erste Apple iPhone sehen, welches mit einem Display ohne Aussparungen daher kommt.