Apple „feiert“ 10 Jahre Apple Watch

Am 24. April 2015 kam die Apple Watch auf den Markt und das große Update zum Jubiläum blieb mit der Series 10 bekanntlich aus. Einige haben vielleicht gehofft, dass da etwas zum „echten“ Jubiläum kommt, also zum Marktstart der ersten Uhr.

Nicht so wirklich, bisher jedenfalls nicht. Apple feiert am 24. April lediglich den „Global Close Your Rings Day“ und wer an diesem Tag alle Ringe schließt, der kann sich zehn animierte Sticker und ein animiertes Badge sichern. Und es wird noch eine Anstecknadel geben, die man sich weltweit in den Apple Stores abholen kann.

Das war es? Es sieht ganz danach aus, einen „iPhone X-Moment“ scheint es für die Apple Watch selbst nicht zu geben. Wer das Jubiläum feiern möchte, der kann am Donnerstag in einer Woche alle Ringe schließen und sich ein paar Sticker abholen, mehr scheint nicht zu kommen. Eine Überraschung deutet sich bisher nicht an.

Ich habe ja nicht mit einer ganz neuen Apple Watch gerechnet, hätte jedoch auf etwas mehr gehofft. Ein neues Watchface, ein neues Armband, sowas in der Art.

