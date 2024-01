Apple iPhone: Nach dem Hoch kommt 2024 das Tief

Apple konnte dem globalen Einbruch bei Smartphones letztes Jahr trotzen und sogar die Nummer 1 vor Samsung werden. Wird man diese Position 2024 halten?

Schwierig, so Ming-Chi Kuo, der sich bei Zulieferern umgehört hat. Demnach geht Apple wohl nur von 200 Millionen Einheiten in diesem Jahr aus und hat weniger Bauteile bestellt. Das wäre ein Einbruch von etwa 15 Prozent im Vergleich zu 2023.

Der Analyst mit guten Quellen bei Zulieferern geht davon aus, dass Apple in diesem Jahr am meisten Federn lassen muss, wenn man sich die großen Marken anschaut.

Nach dem Hoch von 2023 kommt also wohl das Tief mit der iPhone 16-Reihe. Als Gründe nennt er unter anderem den Rückgang in China, den verpassten Anschluss an das KI-Wettrennen und fehlende Foldables, die eben in China beliebter werden.

Abwarten, solche Prognosen gab es schon häufiger und dann haben sich doch alle gewundert, warum die Kunden das neue iPhone kaufen, obwohl sich gar nicht so viel getan hat. Es klingt aber nicht abwegig, leicht wird es für Apple sicher nicht.

Video: Samsung vs. Apple im Test

