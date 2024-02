Apple iPhone SE 4 und die Suche nach dem OLED-Display

Apple wird dem iPhone SE 4 wohl endlich einen modernen Anstrich spendieren und das iPhone 12 als Basis nutzen. Mit diesem Schritt kommt auch erstmals ein OLED-Display zum Einsatz, doch da hört man, dass die Verhandlungen noch laufen.

Samsung Display, BOE und Tianma wollen das Apple iPhone SE 4 versorgen und der aktuell günstigste Preis kommt von Samsung mit 30 Dollar pro Einheit. Apple peilt wohl noch 20 Dollar an, man muss sich also irgendwo in der Mitte treffen.

Es kommt keine moderne OLED-Technologie zum Einsatz, aber Samsung hat einen Vorteil, da man bereits solche Panels produziert und Apple in der Vergangenheit beliefert hat, das iPhone 13 und iPhone 14 nutzten zum Beispiel die Technologie.

Wir werden bei einem iPhone SE natürlich kein LTPO oder 120 Hz sehen, aber es sollte ein ordentliches OLED-Panel sein. LCD war in dieser Preisklasse schon beim iPhone SE 3 nicht mehr zeitgemäß, der Schritt ist also überfällig. Ich bin aber mal gespannt, ob Apple die Kosten weiterreicht und das neue iPhone SE 4 teurer wird.

