Apple lässt versehentlich illegale Apps im App Store zu

Apple wirbt derzeit der aktiv mit der Sicherheit im App Store, es ist das einzige und große Argument gegen den Schritt in der EU, denn man muss sich öffnen. Doch wie sicher ist der App Store wirklich? Da liefert Apple derzeit viele Gegenargumente.

App Store: Apple lässt Spam-Apps zu

Vor ein paar Tagen machte erst ein Spam-Passwort-App die Runde, die sich als LastPass tarnte und sowas kann kritisch für viele Nutzer sein, denn das Passwort ist eine entscheidende Information. Diese Woche machte eine andere App die Runde.

Wie The Verge festgestellt hat, eroberte in den letzten Wochen die App „Kimi“ die Charts und konnte sich seit September sogar in die Top 10 der Entertainment-Apps und Top 50 der beliebtesten Apps schleichen. Es ist eine App für illegale Serien und Filme. Von offizieller Seite gibt man an, dass die App das „Sehvermögen“ testet.

Konkret testete die App, wie leicht es ist, dass man als Nutzer illegale Serien und Filme über die App schauen konnte. Konnte? Ja, Apple hat sich zwar nicht zum Post von The Verge geäußert, die App aber direkt danach aus dem App Store entfernt.

So viel zur Sicherheit, wenn Nutzer in einer Spam-App ihr Passwort verraten und nebenbei illegale Serien über eine genehmigte App in den Top 50 schauen. Fehler können passieren, wobei Kimi ganz klar wie eine App für illegale Inhalte aussieht.

Fehler sind menschlich, aber es zeigt, dass Apple nicht besser als andere Anbieter ist. Auch im App Store gibt es immer wieder mal Apps, die illegal sind, das sind nur zwei von vielen Beispielen der letzten Jahre. Apple reagiert immer schnell, das ist okay, doch ist der App Store damit besser, als ein möglicher Store von Microsoft?

