Apple: Gerüchte zu einem Mac Studio und M2-Chip

Apple hat zu einem ersten Event für 2022 geladen und das offizielle Motto „Peek Performance“ lässt vermuten, dass es um 5G (für das iPhone SE und iPad Air) und M-Chips (für die Macs) geht. Passend dazu brodelt aktuell die Gerüchteküche.

Kommt ein Apple Mac Studio?

Bei 9TO5Mac hat man am Wochenende einen möglichen Mac Studio in den Raum geworden, das soll eine Mischung aus Mac mini und Mac Pro werden. Also ein sehr kompakter Mac, der etwas größer als ein Mac mini ist, aber mehr Power mitbringt.

-->

Dieser neue Mac wird wohl den M1 Pro und M1 Max bekommen, den wir bereits vom MacBook Pro 2021 kennen. Es soll aber noch eine dritte Option geplant sein, die noch mehr Power mitbringt (bei einem stationären Mac ist noch mehr möglich).

Es ist nicht das erste Mal, dass wir von einem „kompakten Mac Pro“ mit M-Chips hören, werden wir diesen aber schon morgen sehen? Für so einen komplett neuen Mac (und ein mögliches Display) würde sich jedenfalls ein Apple Event lohnen.

Kommt der Apple M2?

An dieser Stelle vielleicht auch interessant: Laut Mark Gurman testet Apple den M2-Chip bereits mit mehreren Macs. Das muss nicht heißen, dass wir diesen auf dem Apple Event sehen werden, aber der Schritt wäre durchaus eine Option.

Der Apple M2 soll ein Apple M1, nur mit etwas mehr Power sein. Er wird allerdings nicht an die Leistung des M1 Pro oder gar M1 Max herankommen. Apple könnte den M2 in einem neuen MacBook Air oder auch iPad Pro nutzen, die 2022 kommen.

Mark Gurman hält sich mit einer Prognose für die Ankündigung zurück und bisher wurde noch kein Apple M2 für morgen in den Raum geworfen, aber es wäre eine Möglichkeit, denn warum sollte Apple den Chip sonst mit macOS 12.3 testen?

Wann in Deutschland? Marvel-Serien von Netflix landen bei Disney+ Im Februar wurde bekannt, dass die Marvel-Serien bei Netflix verschwinden und da wurde schon spekuliert, dass sie zu Disney+ kommen. Das hat Disney dann auch kurz danach bestätigt, wollte es allerdings noch nicht an die große Glocke hängen. Marvel-Serien kommen…4. März 2022 JETZT LESEN →

-->