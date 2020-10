Apple MagSafe: Ladegerät lädt das Samsung Galaxy Z Fold 2

Apple hat mit den neuen iPhones auch den MagSafe-Standard vorgestellt, bei dem Ladegeräte und Zubehör mithilfe von Magneten auf der Rückseite (die in einem Kreis angeordnet sind) gehalten werden. Passend dazu zeigte Apple auch ein eigenes MagSafe Ladegerät, welches nun bereits bei den Kunden ankommt.

Max Weinbach hat sich ein solches MagSafe Ladegerät für sein iPhone 12 Pro bestellt und bereits ausgepackt. Aus Spaß hat er es einfach mal beim Samsung Galaxy Z Fold 2 probiert und siehe da, es hält und es lädt sogar das Gerät über Qi.

Das MagSafe Ladegerät hält zwar magnetisch und wird das iPhone 12 (Pro) auch festhalten, wenn man nur das Kabel in die Hand nimmt, das neue Fold fällt dann aber ab. Doch wann hält man schon sein Smartphone mit einer Qi-Ladeplatte am Kabel in der Hand? Richtig. Ein interessantes Detail am Rande, wobei ich mal gespannt bin, ob wann andere Hersteller etwas Ähnliches zeigen werden.

MagSafe magnetically connects and charges the Fold2 lol pic.twitter.com/sQ0L9pk4kN — Max Weinbach (@MaxWinebach) October 19, 2020

