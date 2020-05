Apple: Mini-LED-Technologie noch 2020

In den letzten Monaten gab es zahlreiche Gerüchte über diverse Produkte mit der Mini-LED-Technologie von Apple. Doch das aktuelle iPad Pro 2020 kam mit dem alten Display auf den Markt und so nun auch das aktuelle MacBook Pro.

Doch wie sieht es nun aus, standen da nicht Produkte im Raum, die ein Display mit Mini-LEDs haben sollen? Richtig, und das tun sie weiterhin. Wie MacRumors nun mitteilt, hat sich der sehr zuverlässige Ming-Chi Kuo dazu geäußert.

Apple: Mini-LED-Produktion ab Q3 2020

Der Schritt zu Mini-LEDs hat sich verzögert, doch die Massenproduktion der ersten Displays soll noch im dritten Quartal beginnen. Wir könnten also noch 2020 die ersten Produkte damit sehen, weitere werden aber erst 2021 folgen.

Apple soll vier bis sechs neue Produkte mit der Technologie planen und sie spielt eine große Rolle in der langfristigen Strategie des Unternehmens. Heißt: In den kommenden 5 Jahren sollen Mini-LEDs eine zentrale Rolle neben den OLED-Panels spielen und wir werden sie in mehreren Produkten von Apple sehen.

Es ist unklar, welche Produkte den Anfang machen könnten, aber ein MacBook Pro mit 16 Zoll, ein neuer iMac Pro und das iPad Pro 2021 wären gute Kandidaten. Ich gehe nicht davon aus, dass wir so ein Display in einem eher günstigen MacBook Air sehen werden. Die Apple Watch wäre ebenfalls ein guter Kandidat dafür.

Ich bin auf diesen Schritt und vor allem den Vergleich mit OLED gespannt. Mini-LEDs werden vermutlich noch nicht die Qualität von Micro-LEDs mitbringen, die Samsung weiterhin pusht, aber sie dürften bei den Schwarzwerten und anderen Faktoren einen großen Sprung nach vorne bedeuten.

Video: Das Apple iPad Pro 2021

