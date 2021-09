Apple sieht USB C-Pflicht als Einschränkung für Innovationen

Die EU macht Druck und will USB C endlich als Standard bei Technikgeräten in ein paar Jahren durchsetzen. Das würde dann auch für das iPhone von Apple gelten.

Apple kritisiert Schritt der EU

Hier ist man nicht begeistert und hat gegenüber der Tagesschau verlauten lassen, dass man auf eine andere Lösung der EU hofft. Dieser Schritt würde Innovationen einschränken, da man damit auch neue Technologien wie Lightning verhindert.

Außerdem würde eine „beispiellose Menge Elektroschott“ entstehen, da Nutzer mit einem iPhone nicht mehr ihre alten Lightning-Kabel nutzen können. Fairerweise muss man dazu sagen, dass Apple nur das Netzteil im Lieferumfang weglässt und weiterhin ein Kabel dabei ist – dieses Argument ist also nicht unbedingt gültig.

Mit einem Punkt liegt Apple richtig: Hätte es damals eine Pflicht für Micro-USB auf dem Markt gegeben, hätten wir kein Lightning bekommen. Dieser Standard wurde vor USB C bei Apple etabliert. Allerdings kann man auch anders argumentieren.

Die Hersteller dieser Welt können die Standards weiterentwickeln, aber dann eben gemeinsam. Ich verstehe, dass man sich gerne abheben möchte, aber das führt dann eben zu so einem Chaos. Und vor allem bei Apple ist das nicht optimal.

Nehme ich meine Apple Watch, mein iPhone und mein iPad mit, dann benötige ich ein Ladegerät für die Watch, da diese nicht Qi unterstützt, eines für Lightning, da das iPhone kein USB C hat und das iPad hat zwar USB C, aber eben nur das.

USB C als derzeit beste Lösung

Apple hat die MacBooks und iPads in den letzten Jahren auf USB C umgestellt und darin auch kein Problem gesehen, das wäre es beim iPhone also auch nicht. Und mit diesem Argument hätte man nie zu Lightning wechseln dürfen, denn davor gab es den 30-Pin-Anschluss und dieses Zubehör wurde dann auch weggeworfen.

Ein schwieriges Thema, da ich vor allem Lightning weiterhin etwas besser als USB C findet. Ich kann Apple verstehen, die damit sehr viel Geld verdienen, ich kann aber auch die EU verstehen, die hier eben in erster Linie an die Umwelt denkt.

Optimal wäre es, wenn alle Hersteller gemeinsam arbeiten und vielleicht einen neuen, besseren und kabellosen Standard entwickeln. Apple hat jetzt, sofern die Regelung kommt (kann man von ausgehen) bis 2024 Zeit, um das anzupassen.

Ich wette aber, dass wir kein iPhone mit USB C sehen werden. Apple wird sich eher von Lightning trennen und dann ab 2023 oder 2024 ein iPhone komplett ohne Ports anbieten. Davon träumt Apple schon länger, es ist also nur eine Frage der Zeit.

