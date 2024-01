Apple plant iPad Pro mit OLED-Display für „Ende März“

Kommende Woche startet die Apple Vision Pro in den USA, doch Apple bereitet sich schin auf den nächsten Launch vor. Ein neues iPad Pro mit OLED-Display, ein neues iPad Air, erstmals in zwei Größen, und ein neues MacBooks Air, endlich mit M3-Chip, stehen für das Frühjahr 2024 an.

Laut Mark Gurman von Bloomberg befinden sich iPad und MacBook bereits in der Produktion und sind für „Ende März“ eingeplant. In weniger als zwei Monaten geht es also schon los. Offen ist noch, ob Apple ein März-Event plant, das könnte ich mir beim iPad Pro aber sehr gut vorstellen.

