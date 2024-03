Apple plant wohl kein Spring Event 2024

Es stehen einige Produkte für März und April bei Apple im Raum, aber sie sollen ohne großes Event erscheinen. Apple dürfte ein neues iPad Air, neues iPad Pro und neues MacBook Air für das Frühjahr geplant haben.

Beim den Air-Modellen wundert mich das nicht, aber das iPad Pro soll ja doch ein großer Schritt werden. Vermutlich reicht dieser alleine aber nicht für ein Event aus, so Mark Gurman in seinem Newsletter für Bloomberg.

Apple dürfte also in den kommenden Tagen und Wochen die ein oder andere News via Pressemitteilung veröffentlichen, aber es würde mich nicht wundern, wenn man gewisse Medien auch schon vorher informiert.

Beim neuen Zubehör ist mit neuen Cases und Armbändern zu rechnen und es soll einen neuen Apple Pencil und ein neues Apple Keyboard für das ganz neue iPad Pro 2024 geben, so die gut informierte Quelle.

