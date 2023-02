Apple Reality Pro: Das VR-Headset ist unabhängig vom iPhone

Apple soll im Juni (im Rahmen der WWDC 2023) das erste VR-Headset vorstellen, was derzeit als Reality Pro die Runde macht, da man sich diesen Namen hat sichern lassen. Laut Mark Gurman wird man es ohne ein Apple iPhone nutzen können.

Im Gegensatz zur Apple Watch wird man das VR-Headset also unabhängig nutzen können und Apple hat passend dazu an einer digitalen Tastatur gearbeitet. Dabei werden die Augen und Hände getrackt, was aber noch nicht optimal funktioniert.

Apple möchte das Headset angeblich sehr schnell optimieren, will es aber dann auch endlich mal auf den Markt bringen. Vermutlich liegt der Fokus dann direkt auf der zweiten Generation, die von einem günstigeren Modell begleitet wird. Die erste Generation dürfte ein Experiment sein – was mit ca. 3.000 Dollar ein sehr teuer ist.

Video: Aktuelle Apple-News im Überblick

