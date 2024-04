Apple soll dem neuen iPhone mehr Basisspeicher spendieren

Derzeit macht eine Meldung in US-Apple-Medien die Runde, in der behauptet wird, dass der Basisspeicher im Apple iPhone 16 Pro (Max) in diesem Jahr bei 256 GB starten wird. Quelle ist „LeaksApplePro“, also eine eher unzuverlässige Quelle.

Apple: Mehr Speicher = Mehr Gewinn

Ich persönlich glaube auch nicht, dass das so kommt, denn der Speicher ist und bleibt der Punkt, mit dem Apple die Gewinnmarge weiterhin sehr gut „optimieren“ kann. Man wehrte sich länger als andere gegen den Schritt zu 128 GB Speicher.

Hinzu kommt, dass Apple erst eine Werbekampagne beim aktuellen iPhone laufen ließ, in der man von „genug Speicher“ sprach. Ich glaube also kaum, dass man da schon wenige Monate später den Speicher auf 256 GB verdoppeln wird. Bei den Pro-Modellen kostet dieser Schritt derzeit 130 Euro, das ist also fast reiner Gewinn.

Außerdem dürften 256 GB eine beliebte Option sein, wenn man sich Online Shops wie Amazon anschaut, wo diese Speichergröße oft gekauft wird. Einzige Ausnahme ist das Apple iPhone 15 Pro Max, welches mittlerweile bei 256 GB startet, aber da fehlt halt einfach die (preisliche) Option für 128 GB, die Apple nicht anbietet.

Da gibt es zwar 256 GB Speicher, aber preislich passt das zum kleinen iPhone 15 Pro mit 256 GB Speicher und nicht zum kleinen Pro-Modell mit 128 GB Speicher.

