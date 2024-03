Apple bewirbt neues iPhone ausgerechnet mit „viel Speicher“

Der neue Werbeclip von Apple ist fast schon ein bisschen ironisch, denn es gibt nur ein Unternehmen der letzten Jahre, bei dem ich immer wieder einen Kritikpunkt in Reviews sehe, wenn es um Speicher geht: Apple. Zu wenig und viel zu teuer.

Da verkauft man ein fast 800 Euro teures Tablet mit 64 GB Speicher, die man auch beim iPhone viele Jahre als Basis hatte, als die Konkurrenz schon lange bei 128 GB war. Die Idee war immer simpel: Nutzer zur nächsten Speichergröße bewegen.

Die kostet bei Apple meistens über 100 Euro mehr, aber der Speicher selbst kostet natürlich keine (um bei diesem iPad zu bleiben) 200 Euro mehr. Das sind ein paar Dollar, der Aufpreis für etwas mehr Speicher ist bei Apple also fast reiner Gewinn.

Damit ist man natürlich nicht alleine, das ist gängige Praxis in der Branche, aber Apple ist schon ein Extremfall. Und auch die Qualität des Speichers ist nicht immer die beste, das Apple MacBook machte da erst Probleme bei der letzten Generation.

Apple wirbt mit viel Speicher im iPhone

Daher finde ich es fast schon lustig, dass Apple beim iPhone 15 mit viel Speicher im neuen Werbeclip wirbt. Mal davon abgesehen, dass mir 5 bessere Dinge als genug Speicher einfallen würden. Das iPhone 15 startet übrigens mit 128 GB Speicher.

Wer aber das größere iPhone 15 mit 256 GB Speicher, was ich in der heutigen Zeit als Standard einstufe, haben möchte, der legt über 1.200 Euro auf den Tisch. Okay, ist die Philosophie von Apple, wir kennen den Grund, aber aktiv damit werben?

Ich finde den neuen Werbeclip zwar nicht schlecht, eigentlich ist er sogar durchaus unterhaltsam gemacht, aber ich finde es ironisch, dass Apple hier ausgerechnet mit dem Punkt beim iPhone 15 wirbt, den viele bei diesem Smartphone kritisieren.

