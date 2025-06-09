Apple stellt neue Audio- und Kamera-Funktionen für AirPods vor

Apple hat neue Funktionen für die Modelle AirPods 4, AirPods 4 mit aktiver Geräuschunterdrückung (ANC) und AirPods Pro 2 angekündigt. Im Zentrum stehen Verbesserungen bei der Tonaufnahme sowie die Einführung einer Fernsteuerung für die Kamera.

Die AirPods ermöglichen künftig Sprachaufnahmen „in Studioqualität“, auch in lauter Umgebung, sowie eine klarere Sprachübertragung bei Telefonaten oder Videokonferenzen. Dies soll durch den H2-Chip, spezielle Mikrofone und Rechenalgorithmen erreicht werden.

Die Fernsteuerung der Kamera mit den AirPods funktioniert wie folgt:

Die neue Kamera-Fernbedienung erlaubt es, über einen Druck auf den Stiel der AirPods Aufnahmen mit der iPhone- oder iPad-Kamera zu starten und zu beenden. Dies betrifft sowohl Fotos als auch Videos und funktioniert auch mit ausgewählten Apps von Drittanbietern. Apple richtet sich damit unter anderem an Content-Ersteller, die sich selbst filmen oder fotografieren möchten.

Die neuen Funktionen stehen derzeit nur über das Apple Developer Program zur Verfügung. Eine öffentliche Testversion soll im kommenden Monat folgen. Der reguläre Rollout ist für den Herbst geplant und erfolgt über ein kostenloses Softwareupdate im Rahmen von iOS 26, iPadOS 26 und macOS Tahoe 26. Einschränkungen bei der Verfügbarkeit und dem Funktionsumfang sind laut Apple je nach Region möglich.