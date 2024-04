Apple überrascht mit Farben für neues iPhone 16

Das Apple iPhone 15 gibt es in fünf Farben, die Auswahl bei den Basismodellen ist meistens größer, als bei den Pro-Modellen. Derzeit gibt es Blau, Pink, Gelb, Grün und Schwarz. Diese Farben sollen beim Apple iPhone 16 alle erhalten bleiben.

Wir bekommen vermutlich eine etwas andere Version dieser Farbe zu sehen, doch die Überraschung sind zwei weitere Farben, womit wir auf sieben Farben in diesem Jahr kommen würden. Neu sind angeblich ein Comeback von Weiß und von Lila.

Ein richtiges Weiß gab es hier schon seit dem iPhone 12 nicht mehr, da bot Apple damals auch eine Version in Lila an. Sieben Farben gab es aber, wenn ich nicht falsch liege, noch nie. Maximal sechs Farben mit einer weiteren Farbe im Frühjahr.

Das Upgrade beim normalen Apple iPhone soll in diesem Jahr aber nicht ganz so groß ausfallen und Farben können ein Verkaufsargument sein. Wobei ich skeptisch bin, denn sieben Farben wären echt viel. Was derzeit aber einigen fehlt, das habe ich bisher jedenfalls häufiger gehört, ist eine ganz schlichte und weiße Version.

