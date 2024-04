Beeper will die „beste Chat-App der Welt“ werden

Ende 2023 machte Eric Migicovsky (den einige noch als Pebble-Gründer kennen) mal wieder auf sich aufmerksam, als man Beeper ankündigte und eine neue Chat-App mit iMessage versprach. Doch dieser Versuch scheiterte wenige Tage später.

Beeper war jedoch mit einem Schlag bekannt und ich habe so langsam aber sicher die Vermutung, dass es nie um iMessage für Android ging. Es ging um einen sehr schnellen und lukrativen Exit, denn schon Anfang 2024 folgte direkt der Neustart.

Nur weniger Wochen später hat man jetzt bekannt gegeben, dass Automattic bei Beeper zugeschlagen hat und den Dienst übernimmt. Automattic kennen einige von euch vielleicht von WordPress, eine Plattform, die wir hier ebenfalls aktiv nutzen.

Die „beste Chat-App der Welt“ soll kommen

In einer gemeinsamen Ankündigung gab man diese Woche bekannt, dass man „die beste Chat-App der Welt“ bauen möchte. Automattic übernahm erst letztes Jahr eine ähnliche App (Texts) und scheint hier eine langfristige Mission zu verfolgen.

Wie man hört, war Beeper 125 Millionen Dollar wert, was ich mit Blick auf die Fülle an Messengern nicht gedacht hätte. Nicht der schlechteste Deal für Migicovsky, der damals 23 Millionen Dollar für den Verkauf von Pebble an Fitbit einsammelte.

Man habe „große Pläne“ für die Zukunft, aber ich bin mal gespannt, ob Beeper eine echte Chance hat, mit 115.000 Nutzern ist der Messenger sehr klein in der Welt der Messenger. Immerhin hat man die Beta-Phase endlich beendet, vielleicht hilft das.

Ich bin skeptisch, was nicht an der Idee liegt, aber diese ist eben nicht wirklich neu und ich sehe nicht, wo sich Beeper abhebt. Vielleicht hilft die Interoperabilität in der EU, bei der sich Messenger öffnen müssen, aber auch das glaube ich eher nicht.

Stefan Raab soll ein „Rettungskonzept“ für den ESC geplant haben Stefan Raab ist zurück auf der Bildfläche, also fast, denn er steigt erst am 14. September in den Ring und tritt ein weiteres Mal gegen Regina Halmich an. Wieso der […]10. April 2024 JETZT LESEN →

-->