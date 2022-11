Apple und Google mit Gaming-Monopol? UK leitet Untersuchung ein

Apple und Google dominieren den mobilen Markt, es gibt keine große Plattform abseits von iOS und Android. Das bedeutet auch, dass die den Markt für Browser dominieren und somit eine sehr zentrale Anlaufstelle für das Cloud-Gaming.

In UK gab es laut Behörden vermehrt Beschwerden, denn Apple lässt zum Beispiel keine andere Browser-Engine zu und es gibt auch keine Option für Apps außerhalb des App Stores. Daher wird die CMA in Großbritannien das jetzt untersuchen.

Web developers have complained that Apple’s restrictions, combined with suggested underinvestment in its browser technology, lead to added costs and frustration as they have to deal with bugs and glitches when building web pages, and have no choice but to create bespoke mobile apps when a website might be sufficient.