Nach Google Stadia: Gibt Amazon bei Luna auf?

Die erwartete Entlassungswelle bei Amazon hat begonnen und man spricht zwar nicht über die Zahl, bestätigt aber, dass das Alexa-Team, das Hardware-Team und auch das Luna-Team in erster Linie davon betroffen sind. Steht Luna vor dem Aus?

Über Alexa muss man sich vorerst wohl keine Sorgen machen und wenn es ein paar Echos weniger im Jahr gibt, ist das auch nicht so schlecht. Vielleicht gibt es dann weniger Experimente. Doch um Luna mache ich mir durchaus langsam Gedanken.

Amazon ist auf die Zukunft von Luna „gespannt“

Das ist der Streamingdienst von Amazon, der 2020 an den Start ging. Doch seit dem hat sich nicht viel getan, es ist weiterhin ein sehr eingeschränkter Dienst, den man zum Beispiel nicht in Europa nutzen kann. Doch was sagt Amazon dazu?

Amazon glaubt „weiterhin, dass Streaming das Gaming verändern wird“ und ist „gespannt auf die Zukunft von Luna“. Nun, das ist eine typische PR-Aussage. Man ist auf die Zukunft gespannt. Doch was bedeutet das? Wie geht es jetzt weiter?

Mich erinnert das an Stadia, den Streamingdienst von Google. Da hieß es Anfang 2022 auch noch, dass der Dienst eine „großartige Zukunft“ hat, auf die man sich freut. Doch dann kam nach dem Sommer das Aus, was viele vermutet haben.

Sollte Amazon wirklich an eine Zukunft des eigenen Dienstes glauben, dann würde man nicht hier sparen, ganz im Gegenteil, man müsste langsam investieren und den Dienst ausbauen. Dieser Schritt zeigt, dass man nicht besonders optimistisch ist.

Das bedeutet nicht, dass Luna schon morgen eingestellt wird, aber ich halte es mittlerweile für realistisch, dass das 2023 passiert. Zuversichtlich bin ich jedenfalls nicht, wenn man das Team reduziert und PR-Aussagen sind wenig wert. Taten sind das, was zählen. Warten wir mal ab, wie der nächste Schritt bei Luna aussieht.

Kritik an Amazon Prime Music: Kunden bekommen Gratismonate angeboten Amazon hat das Angebot für Prime Music vor ein paar Tagen angepasst und den kompletten Musikkatalog ins Abo gepackt. Das klang im ersten Moment gut, aber auf den zweiten Blick hagelte es Kritik. So auch bei uns und in den…16. November 2022 JETZT LESEN →

-->