Apple Vision ohne Pro wurde angeblich eingestellt

Apple wird Anfang 2024 die Vision Pro ins Rennen schicken, eine eigene VR-Brille, deren Fokus auch sehr stark auf der Umgebung der Nutzer liegt. Es ist eine ganz neue Produktkategorie, die aber ihren Preis hat. 3.500 Dollar, um genau zu sein.

Mit Wechselkurs, Steuern, etwas Zubehör und ein paar Linsen könnten das bei uns (Vision Pro startet wohl erst 2025 in Deutschland) locker 4.000 bis 5.000 Euro sein.

Apple Vision ohne Pro wurde eingestellt

Okay, so ist das eben, es ist eine erste Generation. Und der Zusatz Pro deutet doch eine normale Apple Vision an, oder? Ja, und passend dazu gab es auch Gerüchte, dass diese für 2025 geplant ist. Oder besser war, denn sie wurde wohl eingestellt.

Ming-Chi Kuo hat gehört, dass Zulieferer mit 400.000 bis 600.000 Einheiten im ersten Jahr (2024) bei der Apple Vision Pro rechnen und ein günstigeres Modell vermutlich eingestellt wurde. Neue Hardware soll dann erst wieder für 2027 mit der Apple Vision Pro 2 geplant sein. Bleibt das also 3-4 Jahre die einzige Hardware?

Falls das stimmt, dann könnt diese Kategorie eine Nische bleiben, die sich nicht nur hinter dem iPhone und iPad einordnet, sondern vermutlich auch noch hinter Macs und sogar den HomePods oder Apple TV. So ein Aufwand für 500.000 Einheiten?

Das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, denn das Highlight der Vision Pro ist nicht die Hardware, die ist sicher beeindruckend, es ist das OS, welches sich, wie bei iOS, iPadOS und watchOS leicht skalieren ließe. Wird Apple das nicht nutzen?

Apple iPhone 15 Pro und das Hitze-Problem Seit dem Launch des neuen Apple iPhone 15 Pro habe ich immer wieder Nutzer in sozialen Netzwerken gesehen, die davon berichten, dass das Smartphone viel zu heiß wird. Auch einige […]27. September 2023 JETZT LESEN →

-->