Apple Vision Pro: Wir haben ein mögliches Datum

Als Apple mit Vision Pro den Schritt in die VR-Welt ankündigte, da sprach man von „Anfang 2024“ beim Marktstart. Laut Mark Gurman peilte Apple sogar mal Januar 2024 an, doch das wird nicht klappen, so die Quelle in seinem aktuellen Newsletter.

Apple Vision Pro im März 2024 erwartet

Derzeit peilt Apple den März 2024 als Datum für Apple Vision Pro an und ich könnte mir gut vorstellen, dass wir dann auch eine Frühjahrs-Keynote von Apple sehen (auf der man praktischerweise die neuen iPads für das nächste Jahr vorstellen könnte).

Das gilt jedoch nur für die USA und nicht für den globalen Markt, in Deutschland könnte das Headset vielleicht sogar erst in über einem Jahr (womöglich 2025) auf den Markt kommen. Die Nachfrage in den USA dürfte da eine große Rolle spielen.

Letzte Woche wurde übrigens auch bekannt, dass Apple für 2025 bereit eine neue Version von Vision Pro einplant, dann womöglich auch mit einer etwas günstigeren Version. Ich bin gespannt, das wird ein sehr interessanter Launch von Apple sein.

