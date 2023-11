Diese iPad-Upgrades plant Apple für 2024

Ein Jahr ohne iPad-Upgrades bedeutet auch, dass wir kommendes Jahr komplett neue iPads in allen Bereichen sehen werden. Und es deutet sich sogar ein ganz neues iPad an, denn Apple plant ein großes iPad Air.

Apple: Neues iPad Air und iPad Pro

Ming-Chi Kuo hat ebenfalls gehört, dass Apple das iPad Air mit 10,9 Zoll für 2024 aktualisiert und eine neue Version mit 12,9 Zoll plant. Das Lineup ist ähnlich wie bei den Pro-Modellen, aber es gibt nur LCD-Panels.

Beim iPad Pro 2024 bekommen wir hingegen ein „aktualisiertes“ Design und OLED, außerdem einen M3-Chip. Das neue iPad Air geht in Q1 2024 in Produktion, das neue iPad Pro könnte auch erst in Q2 2024 starten.

Apple: Neues iPad und iPad mini

Im zweiten Halbjahr stehen dann ein neues iPad und iPad mini an, diese sehen wir also doch nicht im ersten Halbjahr (war beim mini geplant). Das iPad mit Lightning wird außerdem bis Ende 2024 komplett eingestellt.

Apple rechnet angeblich mit bis zu 54 Millionen Einheiten bei den iPads nächstes Jahr, was mehr also die 50 Millionen für 2023, aber weniger also die 63 Millionen von 2022 wären. Das hat allerdings mehrere Gründe.

Zum einen sinkt die Nachfrage, da Home Office immer weiter reduziert wird, aber mit den neuen iPads wird Apple voraussichtlich auch die Preise spürbar erhöhen und daher dämpft das die Nachfrage nächstes Jahr.

Randnotiz zu den neuen Displays: Das iPad Air soll ein hochwertigeres LCD-Panel bekommen und das iPad Pro sogar LTPO. Die Kombination aus LTPO und M3 wird also vermutlich auch die Akkulaufzeit optimieren.

2024年新款iPad機型與量產時程預測 / Predictions for New iPad Models and Production Timeline in 2024 t.co — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) November 12, 2023

Humane AI Pin: Ich weiß nicht, was ich davon halten soll Werde ich langsam alt und verschlossen für neue Technik? Ich weiß es nicht, aber nach dem Hype rund um Humane war ich natürlich auf die Ankündigung des AI Pin gespannt. […]10. November 2023 JETZT LESEN →

-->