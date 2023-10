Apple warnt vor Problemen mit dem iPhone 15 (Pro) im Auto

Anfang des Monats wurde bekannt, dass das kabellose Laden in einigen Autos dazu führen kann, dass der NFC-Chip im iPhone 15 (Pro) zerstört wird. Die Lage war etwas undurchsichtig, aber es wurde oft von Problemen mit BMW berichtet.

Vor ein paar Tagen meldete sich dann BMW zu Wort und bestätigte, dass es hier Probleme gibt, Apple schwieg aber dazu. Öffentlich tun sie das weiterhin, aber es gibt ein internes Memo, in dem Apple genau dieses Problem mit Partnern nennt.

Apple arbeitet schon an einer Lösung

Das iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro haben derzeit noch Probleme mit dem kabellosen Laden in ausgewählten Autos von BMW und Toyota. Apple arbeitet bereits an einer Lösung, die via Software-Update kommen wird. Wer also gerne kabellos im Auto lädt, der sollte darauf derzeit vielleicht eher verzichten.

Das Memo ging gestern nach dem Update auf iOS 17.1 an die Servicestellen raus, es wurde also noch nicht mit der aktuellen Version gefixt. Vielleicht adressiert man es mit iOS 17.1.1, vielleicht aber auch erst mit iOS 17.2, die Beta kommt wohl heute.

Schade ist nur, dass Apple nicht offen und transparent kommuniziert und Kunden nicht wirklich wissen, was der Stand der Dinge ist. Ja, man tauscht iPhones, die defekt sind aus, aber viele Kunden bekommen es nicht mit, da nicht jeder die Tech-Blogs der Welt liest. Und ein defekter NFC-Chip ist dennoch kurze Zeit ärgerlich.

Ich bin zum Beispiel in diesem Monat mit zwei unterschiedlichen Autos von BMW und einem Apple iPhone 15 Pro unterwegs und vermeide derzeit bewusst die Qi-Ladeschale, da ich mich informiere. Ein richtiges Statement wäre allerdings besser.

Neue Apple AirPods 4 sollen 2024 kommen Apple soll neue AirPods für 2024 geplant haben, die vierte Generation bringt aber wohl eine Besonderheit mit, denn sie wird in zwei Versionen kommen. Einmal mit und einmal ohne ANC, […]25. Oktober 2023 JETZT LESEN →

-->