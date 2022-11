Apple warnt vor schlechter Verfügbarkeit beim iPhone 14 Pro

Das iPhone 14 und iPhone 14 Plus kommen laut ersten Analysen nicht so gut an und es gab sogar schon erste Deals kurz nach Marktstart, was selten bei Apple ist. Die Nachfrage gilt derzeit allerdings voll und ganz der neuen Pro-Generation von Apple.

Vor allem das große iPhone Pro Max ist beliebt und so hat Apple wohl die Planung für ein Ultra-Modell im kommenden Jahr eingeleitet und die Produktion der Pro-Modelle erhöht. Kurz vor Weihnachten blickt Apple allerdings auch auf ein Problem.

Lockdown beeinflusst iPhone-Produktion

In China gibt es einen neuen Lockdown und der beeinflusst Foxconn so sehr, dass Apple sogar eine normale Pressemitteilung verschickt hat, in der man davor warnt, dass die Verfügbarkeit der Pro-Modelle ab jetzt deutlich schlechter werden dürfte.

COVID-19 restrictions have temporarily impacted the primary iPhone 14 Pro and iPhone 14 Pro Max assembly facility located in Zhengzhou, China. The facility is currently operating at significantly reduced capacity.

Dieser Schritt hat sich bereits angedeutet und das dürfte auch mal keine künstliche Knappheit sein, denn China bekommt das Virus nicht in den Griff. Und ein Blick auf Amazon zeigt, dass die Verfügbarkeit schon jetzt echt bescheiden geworden ist.

Manche Farben kann man gar nicht kaufen und auch bei Apple selbst befinden wir uns schon im Dezember bei den Lieferzeiten für viele iPhones. Das könnte auch die Geschäftszahlen negativ beeinflussen, mal schauen, wie Apple das lösen möchte.

Das iPhone 14 ist in der Regel auf Lager, aber es wurde nicht wirklich besser und absurd teuer, da dürfte Apple mit Deals bei Shops und Netzbetreibern und noch ein paar Werbeclips gegensteuern. Wer aber ein iPhone 14 Pro oder iPhone 14 Pro Max vor Weihnachten möchte, der sollte lieber schon jetzt ein solches bei Apple kaufen.

