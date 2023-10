Apple Watch bricht ein und kommt 2024 ohne „signifikante Innovation“

Die Apple Watch hat in den letzten Jahren eher kleine Upgrades erhalten und Apple hat die Neuerungen auf mehrere Jahre verteilt. Doch mehr war auch nicht nötig, da die Nachfrage gut war und sich die Apple Watch dennoch sehr gut gesteigert hat.

Apple Watch soll 2023 erstmals einbrechen

Doch laut Ming-Chi Kuo, der sehr gute Quellen bei Zulieferern von Apple hat, ist in diesem Jahr mit einem Einbruch von ordentlichen 15 Prozent zu rechnen. Apple soll maximal 38 Millionen Einheiten eingeplant haben. Und wie sieht es dann 2024 aus?

Das Micro-LED-Panel kommt noch nicht, das haben wir jetzt schon häufiger gehört, aber das wird mit Blick auf die (sehr gute) Qualität des aktuellen OLED-Panels wohl kaum die Nachfrage steigern. Laut Quelle gibt es keine „signifikanten Innovationen“.

Apple Watch weiter ohne Blutzucker-Funktion

Die Blutzucker-Messung kommt noch nicht und wird vermutlich auch nicht 2025 in die Apple Watch wandern, so Ming-Chi Kuo. Das hat Anfang des Jahres auch schon eine andere Quelle behauptet, dieser Schritt wird also wohl noch sehr lange dauern.

Die Quelle geht davon aus, dass Apple die Apple Watch „neu positionieren“ muss, um die Nachfrage wieder zu steigern. Die Aussage ist leider etwas vage, aber damit könnte das neue Design gemeint sein, denn dazu äußert sich Kuo hier leider nicht.

Apple Watch feiert bald ihr 10. Jubiläum

Er geht aber davon aus, dass Apple die Watch mit Vision Pro verknüpfen und so eine „beispiellose und innovative Erfahrung im Gesundheitsmanagement“ schaffen könnte. Wobei Apple Vision Pro auch kein Produkt für den Massenmarkt sein wird.

2024 steht das 10. Jubiläum der Apple Watch an und ich bin gespannt, was uns da erwartet. Doch es sieht so aus, als ob man bei den Sensoren nicht zu viel erwarten sollte. Vermutlich wird das große Highlight das Design sein, mehr kommt nicht.

Tim Cook erklärt, warum wir jedes Jahr ein neues Apple iPhone sehen Apple ist auf dem Weg zur Klimaneutralität und hat das Thema in diesem Jahr ganz oben auf die Liste geschrieben. Man hat einige Fortschritte gemacht und darauf ist man stolz. […]10. Oktober 2023 JETZT LESEN →

-->