Apple Watch Series 9 und Ultra 2 vor US-Verkaufsstopp wegen Sensor-Technologie

Apple wird den Verkauf seiner Vorzeigemodelle Apple Watch Series 9 und Apple Watch Ultra 2 in den USA einstellen, wie das Unternehmen in einer Stellungnahme gegenüber 9to5Mac bekannt gab.

Die Entscheidung ist Teil eines langwierigen Patentstreits zwischen Apple und dem Medizintechnikunternehmen Masimo über die Blutsauerstoff-Sensortechnologie der Apple Watch. Der Verkaufsstopp ist eine Reaktion auf eine Entscheidung der International Trade Commission (ITC) vom Oktober, die der Biden-Administration im Rahmen einer 60-tägigen Prüfungsfrist vorgelegt wurde. Obwohl US-Präsident Biden die Entscheidung noch blockieren könnte, ist dies bisher nicht geschehen.

Apple Watch Series 9 und Ultra 2 sind betroffen

Der Verkaufsstopp betrifft nur die Modelle Apple Watch Series 9 und Apple Watch Ultra 2, während die günstigere Apple Watch SE, die über keinen Blutsauerstoffsensor verfügt, weiterhin erhältlich sein wird. Auch bereits verkaufte Apple Watches mit Blutsauerstoffsensor sind von dieser Ankündigung nicht betroffen und werden weiterhin normal funktionieren.

Der Verkaufsstopp für die betroffenen Modelle wird am 21. Dezember um 15:00 Uhr (Eastern Time) in den USA wirksam, die Lagerbestände in den Apple Stores werden ab dem 24. Dezember nicht mehr verfügbar sein. Die ITC-Entscheidung verbietet nur den Verkauf dieser Modelle durch Apple, sodass sie zunächst weiterhin bei anderen Einzelhändlern wie Amazon und Best Buy erhältlich sein werden. Ab dem 25. Dezember wird jedoch der Import der Modelle in die USA blockiert, was sich potenziell auf die Verfügbarkeit bei anderen Händlern auswirken könnte.

Zum jetzigen Zeitpunkt gibt es keinen Zeitplan, wie lange die Apple Watch Ultra 2 und die Apple Watch Series 9 nicht erhältlich sein werden. Die ITC-Verfügung sieht eine Ausnahme für Service-, Reparatur- oder Garantieleistungen für Geräte vor, die vor dem 25. Dezember verkauft wurden.

Hier ist die Erklärung von Apple (übersetzt durch DeepL):

Derzeit läuft eine präsidiale Überprüfungsfrist für eine Anordnung der U.S. International Trade Commission zu einem Streit über technisches geistiges Eigentum im Zusammenhang mit Apple Watch-Geräten, die die Blut-Sauerstoff-Funktion enthalten. Obwohl die Überprüfungsfrist nicht vor dem 25. Dezember endet, ergreift Apple vorsorglich Maßnahmen, um der Anordnung nachzukommen, sollte sie Bestand haben. Dazu gehört, dass der Verkauf der Apple Watch Series 9 und der Apple Watch Ultra 2 ab dem 21. Dezember auf Apple.com und ab dem 24. Dezember in den Apple-Läden pausiert wird. Die Teams von Apple arbeiten unermüdlich daran, Produkte und Dienste zu entwickeln, die den Nutzern branchenführende Gesundheits-, Wellness- und Sicherheitsfunktionen bieten. Apple ist mit der Anordnung nicht einverstanden und verfolgt eine Reihe von rechtlichen und technischen Möglichkeiten, um sicherzustellen, dass die Apple Watch für Kunden verfügbar ist. Sollte die Anordnung Bestand haben, wird Apple weiterhin alle Maßnahmen ergreifen, um die Apple Watch Series 9 und die Apple Watch Ultra 2 so schnell wie möglich an die Kunden in den USA zurückzugeben.

