Apple Watch: Das müsst ihr zum Verkaufsverbot wissen

Ihr habt sicher schon von einem Verkaufsverbot der Apple Watch gehört und das Thema dominiert weiterhin die Medien. Doch wie sieht es eigentlich in Europa aus, betrifft uns das? Und wie ist der Stand in den USA? Da gibt es jetzt Neuigkeiten.

Apple Watch: Blutsauerstoff-Funktion deaktiviert

Fangen wir am Anfang an, denn im Dezember deutete sich ein Verkaufsverbot der aktuellen Apple Watch (normal und Ultra) in den USA an. Das kam dann auch Ende des Jahres und Apple hat seit dem an einer Lösung für die Apple Watch gearbeitet.

Apple hat die Apple Watch „überarbeitet“, wobei man am Ende nur den Sensor für Blutsauerstoff via Software deaktiviert hat, denn darum geht es im Patentstreit. In den USA darf Apple die Smartwatch mit dieser Änderung jetzt wieder anbieten.

Dies ist eine temporäre Lösung in den USA und Mark Gurman von Bloomberg hat bereits berichtet, dass entsprechende Einheiten an Stores geliefert werden. Es fehlt am Ende also die Funktion für Blutsauerstoff und die App wurde ebenfalls entfernt.

Apple wird wohl in den kommenden Wochen die Funktion und App so überarbeiten, dass man das Patent nicht mehr verletzt, der Ablauf dazu ist aber noch offen und Apple selbst hat sich nicht dazu geäußert. Die Funktion soll aber wieder kommen.

Apple Watch: Was bedeutet das für Deutschland?

Jetzt stellen sich vielleicht einige die Frage, was das für die Apple Watch bei uns bedeutet? Wird die Funktion gestrichen? Was ist, wenn man eine neue Apple Watch kauft, fehlt sie dann? Nein, diese ganzen Änderungen betreffen derzeit nur die USA.

Aktuelle Modelle der Apple Watch funktionieren wie gewohnt und auch neue Uhren haben bei uns den vollen Funktionsumfang. Ich gehe aber davon aus, dass Apple den Algorithmus für Blutsauerstoff langfristig bei allen Modellen umstellen wird.

Das ist der aktuelle Stand, ihr müsst euch also keine Sorgen machen. Ich bin aber mal gespannt, wie sich das jetzt in den USA entwickelt und ob dieser Rechtsstreit am Ende einen Einfluss auf uns haben wird, das werden wir hier weiter beobachten.

