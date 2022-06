Apple will neue M-Macs gerne als Gaming-Plattform platzieren

Die gestrige WWDC 2022 bot eigentlich keine Überraschungen, nur das ganz neue CarPlay kam für mich unerwartet. Doch eine Sache fand ich dann doch noch relativ interessant: Apple präsentierte während der Keynote ein AAA-Spiel für macOS.

Wir werden bald Resident Evil Village von Capcom sehen und auch GRID Legends von EA und No Man’s Sky von Hello Games sind im Laufe des Jahres geplant. Und da sie für die M-Chips optimiert wurden, werden wir sie auch auf iPads sehen.

Apple positioniert Macs für AAA-Spiele

In der Pressemitteilung für die neue Version von macOS spricht Apple von „AAA Games“ und einem „immersiven Gamingerlebnis“ bei den Macs. Dabei sind Macs für so ziemlich alles bekannt, aber nicht dafür, dass es gute Gaming-PCs sind.

Das könnte sich mit der M-Reihe ändern, denn Apple wirbt aktiv für AAA-Spiele und mit den Switch-Controllern unterstützt man in Zukunft alle gängigen Controller der großen Player. Dabei könnte Apple selbst ein solcher sein, das Potenzial ist da.

Man stelle sich mal einen Apple TV mit M2-Chip vor, der von mir aus 100 Euro mehr als das aktuelle Modell kostet und massiv von Apple vermarktet wird. Dazu noch ein guter Controller und man hätte man mit einem Schlag eine sehr potente Konsole.

Apple Arcade ist auch so ein Fall, das entwickelt sich nach dem Launch doch eher bescheiden und hätte mehr Potenzial. Irgendwie zeigt Apple immer wieder etwas Interesse an Gaming, aber man geht auch nicht so richtig in die große Offensive.

Falls sich das nicht ändert, dann wird auch die M-Plattform keine Gaming-Plattform für Apple, egal wie gut sie dafür geeignet wäre. Vielleicht war die WWDC auch ein Wendepunkt, aber drei bekannte (und teilweise alte) Spiele reichen da nicht aus.

