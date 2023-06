Apple zeigt neue Macs: Damit ist Intel endgültig Geschichte

Apple kündigte vor drei Jahren den ersten M-Chip an und gab an, dass man in zwei Jahren komplett wechseln möchte. Das klappte nicht, denn der M2 sollte eigentlich als M2 Extreme für den neuen Mac Pro kommen, was dann aber doch scheiterte.

Stattdessen hat Apple heute den M2 Ultra vorgestellt, der nicht nur den ersten Mac Pro mit M-Chip befeuert, man packt diesen Chip auch in einen neuen Mac Studio. Ich hätte nicht gedacht, dass man den Mac Studio aktualisiert, denn dieser ist (in meinen Augen) für die meisten Nutzer die viel bessere Option zum neuen Mac Pro.

Das liegt nicht nur daran, dass der Mac Studio auch als Basisversion mit 2.399 Euro deutlich günstiger als ein Mac Pro mit 8.299 Euro (mit einem M2 Ultra wird ein Mac Studio auch teurer) ist, der Mac Studio ist auch kompakter. Und die Leistung ist für viele Nutzer mehr als ausreichend. Doch das mit dem M2 Extreme klappte nicht.

Details zu den neuen Macs gibt es auf der Webseite von Apple und die neuen Pro-Modelle werden ab dem 13. Juni ausgeliefert. Neue Displays hat Apple übrigens heute nicht gezeigt, was mich gewundert hat, denn ein neues Pro Display XDR wäre durchaus fällig, da sich die Displaytechnologien hier auch weiterentwickelt haben.

Das war es aber nun mit Intel bei Apple, mit einem Jahr Verspätung ist der Wechsel komplett und man kann jeden Mac mit einem M-Chip kaufen. Nur ein Modell hat es nicht geschafft, der große iMac. Der kleine iMac bekam ein neues Design und einen M-Chip, doch der große iMac, die alte Ikone das Macs von Apple, ist Geschichte.

