Apple zu Entwicklern: Sprecht bitte über „Spatial Computing“

In ein paar Tagen startet die Apple Vision Pro in den USA und Apple hat da sehr genaue Vorstellungen, wenn es um die Apps geht. Entwickler sollen nämlich nicht von AR (Augmented Reality), VR (Virtual Reality), XR (Extended Reality) oder MR (Mixed Reality) sprechen, die Apps für die Brille sind „Spatial Computing“-Apps.

Als die Apple Vision Pro vorgestellt wurde, da wurde nach der Keynote bekannt, dass Apple nicht ein einziges Mal das Wort „VR“ in den Mund nahm. Und auch AR war zwar früher ein beliebtes Thema von Tim Cook, mittlerweile ist es aber eben Spatial Computing. Apple spricht hier auch vom „ersten räumlichen Computer“.

Eine Taktik, die Apple sehr gerne nutzt, denn man möchte den Vergleich mit der Konkurrenz vermeiden und Kunden glauben lassen, dass man hier nicht einfach nur eine VR-Brille, sondern ein komplett neues Produkt bekommt, was es so noch nicht gab. Aber ja, am Ende ist das eine VR-Brille, die mit Kameras die Umgebung zeigt.

people often forget how much Apple values branding… 👀 pic.twitter.com/A8SlTyx5eT — System Settings (@app_settings) January 9, 2024

