ARD Mediathek: Kommentarfunktion in Planung

Die ARD Mediathek plant die Einführung einer Kommentarfunktion, wie die Programmdirektion der ARD gegenüber „epd Medien“ bestätigte.

Ziel ist es, Inhalte auszuwählen, bei denen Kommentare einen „Mehrwert“ bieten. Derzeit wird geprüft, wie die technische und konzeptionelle Umsetzung erfolgen kann. Ein genauer Zeitpunkt für die Integration der Funktion wurde noch nicht genannt.

Hintergrund der geplanten Neuerung sind Reformvorschläge der Länder. Im Entwurf des Reformstaatsvertrages wird ein verstärkter Dialog zwischen den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten und der Bevölkerung betont. Dieser soll dazu beitragen, die Qualität und Weiterentwicklung des Angebots zu verbessern. Die Kommentarfunktion könnte dabei ein neues Kommunikationsinstrument sein.

Auch Nutzerwünsche spielen eine Rolle: Viele Zuschauerinnen und Zuschauer hätten den Wunsch geäußert, sich über die Inhalte der Mediathek auszutauschen. Das kann ich durchaus nachvollziehen. Für mich ist zum Beispiel die fehlende Kommentarfunktion in der Mediathek der Grund, warum ich mir die meisten öffentlich-rechtlichen Inhalte auf YouTube ansehe.


  1. ZDFbetterasARD 👋
    sagt am

    Die sollen lieber mal dafür sorgen, dass deren Mediathek fehlerfrei funktioniert.
    Die des ZDFs funktioniert. Die der ARD ist ein Krampf.

  2. Herr P. 🎖
    sagt am

    Der Zwang da sowas einzubauen, wo wahrscheinlich 80 % dann nicht veröffentlicht wird, weil es eh nichts mit dem zu tun hat was da gezeigt wird und die Kommentare nur aus Hass, Hetze, Schwurbeleien bestehen.

    Sieht man auch gut immer an YouTube. Auch da ist es das beste die Kommentarfunktion zu deaktivieren. Die wo da bewusst ihren Rotz veröffentlichen, brauchen ja den Support „ihrer“ Anhänger und lassen den ganzen Müll freien Lauf.

