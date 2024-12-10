ARD Mediathek: Kommentarfunktion in Planung
Die ARD Mediathek plant die Einführung einer Kommentarfunktion, wie die Programmdirektion der ARD gegenüber „epd Medien“ bestätigte.
Ziel ist es, Inhalte auszuwählen, bei denen Kommentare einen „Mehrwert“ bieten. Derzeit wird geprüft, wie die technische und konzeptionelle Umsetzung erfolgen kann. Ein genauer Zeitpunkt für die Integration der Funktion wurde noch nicht genannt.
Hintergrund der geplanten Neuerung sind Reformvorschläge der Länder. Im Entwurf des Reformstaatsvertrages wird ein verstärkter Dialog zwischen den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten und der Bevölkerung betont. Dieser soll dazu beitragen, die Qualität und Weiterentwicklung des Angebots zu verbessern. Die Kommentarfunktion könnte dabei ein neues Kommunikationsinstrument sein.
Auch Nutzerwünsche spielen eine Rolle: Viele Zuschauerinnen und Zuschauer hätten den Wunsch geäußert, sich über die Inhalte der Mediathek auszutauschen. Das kann ich durchaus nachvollziehen. Für mich ist zum Beispiel die fehlende Kommentarfunktion in der Mediathek der Grund, warum ich mir die meisten öffentlich-rechtlichen Inhalte auf YouTube ansehe.
