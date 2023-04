Asus ROG Ally: Windows, Preis, Datum und mehr Details zum Handheld

Der Asus ROG Ally ist also kein Aprilscherz und so langsam geht es dann auch mal an die Details zum Handheld. Die finalen Details gibt es erst diesen Monat, man plant ein Event am 11. Mai. Doch ein paar Dinge hat Asus schon jetzt verraten.

Zum einen gibt es natürlich Windows und Microsoft ist Bestandteil des Events im Mai. Wer den Handheld kauft, bekommt auch noch drei Monate für den Xbox Game Pass dazu, das scheint also wirklich eine tiefgründige Partnerschaft zu werden.

Wird Microsoft dort sogar die Windows-Version für Handhelds zeigen?

Asus bietet verdammt viel Power

Was man jedenfalls schon sagen kann: Es gibt mehr als genug Power für einen Handheld, denn Asus setzt auf den AMD Z1 Extreme, den bisher besten Chip für Handhelds. Die Leistung ist gar nicht so weit von einer PlayStation 5 entfernt.

Dazu gibt es bis zu 16 GB RAM und 512 GB Speicher und das 7 Zoll große Display kann bis zu 500 nits hell werden und besitzt 120 Hz. Allerdings ist das leider noch kein OLED. Das würde vermutlich den Preis für so einen Handheld weiter erhöhen.

Apropos Preis, wie teuer wird der Handheld eigentlich? Laut Asus peilt man unter 1.000 Dollar an. Das klang für mich nach 999 Dollar für die Basisversion, aber es gab diese Woche einen Leak, der von 699,99 Dollar für die Top-Version spricht.

ASUS ROG Ally (AMD Z1 Extreme) = $699.99 t.co — SnoopyTech (@_snoopytech_) April 26, 2023

Damit hätte ich nicht gerechnet, ich hätte noch eher in Richtung 900 Dollar getippt. Mit diesem Preis könnte es tatsächlich einige interessierte Nutzer bei Asus geben.

Nach der Nintendo Switch und dem Steam Deck ist es ehrlich gesagt ein mehr als spannendes Gerät in meinen Augen, denn vor allem der Xbox Game Pass und der Support von Microsoft machen den Asus ROG Ally wirklich sehr interessant.

Nachfrage nach der Xbox geht weiter zurück Wir haben schon bei den Zahlen zum Weihnachtsgeschäft erfahren, dass die Xbox Series X (und Series S) kein Selbstläufer mehr ist und das magere Jahr (2022) eine negative Wirkung zeigte. […]26. April 2023 JETZT LESEN →

-->