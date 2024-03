ASUS ROG Ally: Windows-Update bereitet Probleme

Mit dem ROG Ally von ASUS hat der taiwanische Hersteller mit Sitz in Taipeh vor einiger Zeit einen durchaus leistungsfähigen Handheld auf den Markt gebracht, der im Gegensatz zum Steam Deck von Valve mit einem Windows-Betriebssystem ausgestattet ist

Ob man sich bei einem Handheld eher für Windows oder eher für Linux entscheidet, ist und bleibt wohl Geschmackssache bzw. von der Anwendung abhängig.

In Sachen Updates hat Windows allerdings in der Vergangenheit gezeigt, dass das eine oder andere Update zu Problemen führen kann – aktuell steht das Windows-März-Update im Verdacht, ebenfalls Probleme zu verursachen.

Windows März-Update verursacht Performance-Probleme

Nachdem Microsoft vor einigen Tagen das März-Update für die Windows-Plattform veröffentlicht hat, haben sich mehrere Besitzer eines ASUS ROG Ally auf Reddit zu Wort gemeldet und von diversen Performance-Problemen bei einigen Spielen berichtet. Es wird auch berichtet, dass einige Spiele, darunter auch ältere, nicht mehr funktionieren, obwohl sie vorher problemlos liefen.

Solltet ihr auch ein ROG Ally besitzen, so ist es empfehlenswert, das März-Update zunächst nicht zu installieren. Das Update trägt die Bezeichnung „KB5035853„, wobei KB für Knowledge Base steht und der Name der Microsoft Support-Datenbank ist. Bei der Nummer handelt es sich um die Artikelnummer in der Knowledge Base.

Eine Deinstallation des März-Updates sollte das Problem aus der Welt schaffen. Eine weitere Maßnahme könnte das Zurücksetzen der AMD-Software sein. Diese ist nämlich standardmäßig auf dem ASUS ROG Ally vorinstalliert. Weder Microsoft noch ASUS haben sich bis zum jetzigen Zeitpunkt zu diesem Thema geäußert.

