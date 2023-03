Das neue Asus Zenfone 10 wird wohl nicht mehr ganz so kompakt

Die Zenfone-Reihe von Asus hat in den letzten Jahren durchaus immer mal wieder für Schlagzeilen gesorgt, da man ein recht kompaktes Modell präsentierte. Das Asus Zenfone 9 hat zum Beispiel ein 5,9 Zoll großes OLED-Display mit 120 Hz.

Ich hätte auch gedacht, dass das Asus Zenfone 10 somit ganz sicher ein Kandidat in meiner Kompakt-Flaggschiff-Reihe für 2023 wird, aber laut Pricebaba ist es gar nicht mehr so kompakt. Das Display soll in diesem Jahr auf 6,3 Zoll anwachsen.

Es gibt weiterhin eine Highend-Hardware wie den Snapdragon 8 Gen 2, 16 GB RAM und eine Kamera mit 200 Megapixel, aber da wird für einige die Frage lauten: Ist das noch kompakt. Für mich ist es die Grenze, das geht noch als kompakt durch.

Ich finde es aber dennoch schade, denn 6,3 Zoll sind zwar noch im Rahmen, aber 6 Zoll finde ich noch angenehmer. Das neue Asus Zenfone 10 soll übrigens im vierten Quartal global starten, so die Quelle. Preise haben wir bisher allerdings noch nicht.

