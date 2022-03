Audi A6 Avant e-tron: Der erste Elektro-Kombi von Audi kommt

Elektrische Kombis, das ist es, was vielen fehlt. Jedenfalls klingt es so, wenn man die Kommentare im Internet so durchliest. Audi hat reagiert und möchte bald den ersten rein elektrischen Avant zeigen, welches die Basis des Audi A6 e-tron nutzt.

Der erste Elektro-Kombi von Audi kommt

Der Audi A6 e-tron wurde vor etwa einem Jahr als erstes Konzept vorgestellt, die Serienversion (die kommendes Jahr erwartet wird) soll sich aber sehr nah daran orientieren. So in etwa wird dann also ein rein elektrischer Audi A6 aussehen:



Parallel zum Audi A6 e-tron kommt der Audi A6 Avant e-tron, den Audi bald als Konzept vorstellen möchte. Ein Datum hat Audi noch nicht genannt, aber ich gehe davon aus, dass man die Auto China 2022 nutzen wird, die Ende April stattfindet.

Der Audi A6 e-tron wird eines der ersten Modelle, welches die Premium Platform Electric (PPE) nutzt, das ist eine Weiterentwicklung der J1-Plattform, die wir bereits vom Porsche Taycan oder Audi e-tron GT kennen. Erste Eckdaten sind ein 800-Volt-System, über 700 km Reichweite und schnelles Laden mit bis zu 270 kW.

Das Beitragsbild zeigt übrigens das erste Teaserbild für den Audi A6 Avant e-tron und da man durch Aufhellen durchaus ein paar Details herausholen kann, möchte ich euch das hier nicht vorenthalten. Das ist der Umriss des Audi A6 Avant e-tron:

Audi A6 e-tron als Konzept im Video

